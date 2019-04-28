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Варнаков: сборной Великобритании в КХЛ было бы сложно

Варнаков: сборной Великобритании в КХЛ было бы сложно
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков прокомментировал поражение в контрольном матче со сборной Великобритании (4:5).

«На самом деле была достаточно приятная атмосфера. Нам было немного тяжеловато сегодня, так как перед этими играми мы покатались всего неделю. У них кончились сборы перед чемпионатом мира, а нас собрали сюда, чтобы сыграть контрольные матчи. Поэтому при нашем нынешнем уровне подготовки достаточно сложно было оценить уровень соперника. Пока не удалось посмотреть на Великобританию, погулять по городу. Добирались сюда почти сутки, и сразу игра. Но у нас будет день перед вылетом, когда сможем это сделать.

Как бы сыграла сборная Великобритании в КХЛ? Думаю, если идти, как у нас в регулярном чемпионате — от игры к игре, то им было бы довольно сложно», — цитирует Варнакова официальный сайт КХЛ.

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