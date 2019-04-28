Буре: победа юниорской сборной в матче с США — результат работы системы ФХР

Чемпион мира, лучший бомбардир Олимпиады в Нагано, легендарный российский форвард Павел Буре прокомментировал выход в финал юниорской сборной России на чемпионате мира.

Победа юниорской сборной над командой США — результат работы системы ФХР. Положа руку на сердце скажу, что соперник с точки зрения мастерства был сильнее. Вообще это, наверное, самая сильная сборная США за последние пять — семь лет. Тем не менее штаб сборной проделал отличную работу по подготовке к матчу, разбору соперников. Если в игре группового этапа американцы доминировали, то теперь мы наблюдали другую картину. Судейство тоже не благоволило нашей сборной, но наши выстояли. По персоналиям в российской сборной никого выделять не хочу. Впереди главный матч турнира, пусть ребята готовятся», — сказал Буре в интервью «Чемпионату».

Сегодня, 28 апреля, юниорская сборная России встретится со шведами в финале чемпионате мира. Начало матча — в 20:30 мск.