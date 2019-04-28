Черри: Павелски истекал кровью, как раненая свинья. «Вегасу» нельзя винить судей

Известный телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри прокомментировал обвинения представителей «Вегас Голден Найтс» в адрес бригады арбитров седьмого матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 3-4).

Напомним, в третьем периоде седьмой игры при счёте 3:0 в пользу «рыцарей» арбитры дали большой штраф нападающему «Вегаса» Коди Икину, который нанёс травму капитану «акул» Джо Павелски. «Сан-Хосе» трижды забил в этом большинстве, а затем выиграл в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф.



«Павелски лежал на льду и истекал кровью, словно раненая свинья. Был толчок клюшкой, Павелски упал, но это не было каким-то большим нарушением. При этом крови было много, она была повсюду. Я хочу заступиться за арбитров. Судьи стояли и смотрели на кровь, на то, как уводят Павелски со льда. Рефери ничего не может сделать в такой ситуации. Он не может никому позвонить, он не может дать две минуты, потому что вокруг всё в крови. Именно поэтому он должен дать пять минут. Плохо, когда судей заставляют выглядеть вот так. Это была не их вина. «Вегас» не может винить судей в том, что проиграл», — сказал Черри в эфире программы Coach's Corner.

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