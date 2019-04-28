Бишоп: в детстве молился на Бельфора и не мог представить игру с «Сент-Луисом»

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп после победы во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (4:2, 1-1) рассказал, что значит для него игра в городе детства.

«Я же рос в Сент-Луисе, молился на Эда Бельфора. А сейчас я сам на льду, и люди болеют за меня. Я даже представить себе не мог в детстве, что в плей-офф буду играть с «Блюз». Это здорово. Я не зацикливаюсь на таких мыслях, но это же интересно.

Я хорош после поражений? У меня получается избавиться от этого психологического груза, — сказал Бишоп. — Меня меняли, я пропускал шесть шайб. Всякое бывает. В этом прелесть плей-офф. Тут каждый матч — новый. Это не продолжение предыдущего. Можно сыграть удачно или провалиться. Больше внимания уделяют неудачным играм, вокруг них много разговоров. Но я научился забивать о них и готовиться к следующей встрече», — цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ.