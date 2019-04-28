«Спартак» заключил трёхсторонний контракт с Акимом Тришиным

Защитник Аким Тришин принял условия нового соглашения со «Спартаком», информирует официальный сайт московского клуба. С хоккеистом подписан трёхсторонний контракт (КХЛ/ВХЛ/МХЛ), который рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 19-летний защитник забросил 8 шайб и отдал 20 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата МХЛ при показателе полезности «+24». В плей-офф сыграл два матча и не набрал очков. Кроме того, Тришин отметился одной голевой передачей в шести играх регулярки ВХЛ. В одном матче плей-офф ВХЛ баллов не набрал.

Тришин привлекался к основной команде и трижды попадал в заявку на матч Кубка Гагарина 2019 года, однако так и не дебютировал в Континентальной хоккейной лиге.