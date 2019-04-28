Бриндамор: игровой стиль «Айлендерс» раздражает

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игровом стиле «Нью-Йорк Айлендерс».



«У «Айлендерс» игровой стиль, который раздражает? Подходящее слово. Но знаете, почему? Потому что они хороши и делают своё дело правильно. Играть с «Айлендерсом» тяжело, но в этом и заключается суть хоккея в плей-офф — он тяжёлый. Каждый шанс, каждый момент приходится зарабатывать огромным трудом. Это то, как их тренируют, и это причина, по которой они так успешны. Наша задача — упереться и сделать так, чтобы это они раздражались, играя с нами. Вот что должно произойти», — цитирует Бриндамора официальный сайт лиги.



«Ураганы» ведут в серии второго раунда плей-офф со счётом 1-0. Вторая игра состоится в Нью-Йорк сегодня, 28 апреля, начало — в 22:00 мск.

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