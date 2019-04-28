Бобровский: нужно оправдывать доверие команды, когда это необходимо

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оценил свою игру во втором матче серии полуфинала Восточной конференции с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 2ОТ). «Мундиры» сравняли счёт в серии — 1-1. 30-летний уроженец Новокузнецка отразил 29 бросков из 31 (93,5%).



«Нужно оправдывать доверие команды, когда это необходимо», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.



Третий матч серии состоится в Коламбусе 1 мая, начало встречи — в 2:00 мск.

В первом раунде плей-офф «мундиры» обыграли в четырёх матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «медведи» одолели «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4-3. В финале конференции победитель пары «Бостон» — «Коламбус» встретится с победителем противостояния «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» (0-1).

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