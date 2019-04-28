Сидоренко: у сборной Литвы есть опытные мастера — прежде всего Зубрус

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал, как проходит подготовка команды к старту чемпионата мира. Белорусы выступают во втором по силе дивизионе.



«Я доволен проделанной в Нур-Султане работой. За сутки до первого матча в команде атмосфера сплочённости, ответственности и сосредоточенности. Все понимают, насколько важно удачное начало. И все готовы к чемпионату.



Как расстались с последними отсеянными? Просто поблагодарил ребят, глядя им в глаза. Не стал поручать объявление известия об освобождении третьим лицам. Все всё поняли правильно: возможный отсев — одна из неприятных граней, когда ты кандидат в сборную.



Слабых соперников на чемпионате мира нет, это видно и по тренировкам, да даже по фактуре игроков разных сборных. У литовцев интересная, молодая команда, довольно скоростная. Есть и опытные мастера — прежде всего, конечно, Зубрус. В целом соседи на льду задорны и честолюбивы, разве что опыта многим не хватает. У нас симбиоз молодости и опыта. Надеюсь, он будет удачным», — цитирует тренера официальный сайт Федерации хоккея республики Беларусь.

Зубрус вошёл в состав сборной Литвы на ЧМ-2019, Каспарайтис — нет