Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сидоренко: у сборной Литвы есть опытные мастера — прежде всего Зубрус

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сидоренко: у сборной Литвы есть опытные мастера — прежде всего Зубрус
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал, как проходит подготовка команды к старту чемпионата мира. Белорусы выступают во втором по силе дивизионе.

«Я доволен проделанной в Нур-Султане работой. За сутки до первого матча в команде атмосфера сплочённости, ответственности и сосредоточенности. Все понимают, насколько важно удачное начало. И все готовы к чемпионату.

Как расстались с последними отсеянными? Просто поблагодарил ребят, глядя им в глаза. Не стал поручать объявление известия об освобождении третьим лицам. Все всё поняли правильно: возможный отсев — одна из неприятных граней, когда ты кандидат в сборную.

Слабых соперников на чемпионате мира нет, это видно и по тренировкам, да даже по фактуре игроков разных сборных. У литовцев интересная, молодая команда, довольно скоростная. Есть и опытные мастера — прежде всего, конечно, Зубрус. В целом соседи на льду задорны и честолюбивы, разве что опыта многим не хватает. У нас симбиоз молодости и опыта. Надеюсь, он будет удачным», — цитирует тренера официальный сайт Федерации хоккея республики Беларусь.

Зубрус вошёл в состав сборной Литвы на ЧМ-2019, Каспарайтис — нет
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент