Эберле: первая игра с «Каролиной» — 0:0 до овертайма. Так будет и дальше

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился мнением о серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». В первой игре островитяне проиграли в овертайме со счётом 0:1.



«Шансы у нас были, а это самое главное. В этой серии каждая игра будет равной. Я согласен, когда говорят, что обе команды играют примерно одинаково. Ещё «Даллас» играет, как мы.



Не хочу сказать, что с «Питтсбургом» у нас был лёгкий раунд. Просто каждый раз, когда они брали инициативу, мы забирали её обратно. Эта серия будет другой. Там было про то, кто больше забьёт, здесь играют закрыто. Они действуют от обороны, мы действуем от обороны. Первая же игра, и сразу 0:0 до овертайма. Мне кажется, серия будет такой и дальше», — приводит слова Эберле официальный сайт лиги.

Джордан Стаал – герой «Каролины» в плей-офф. Год назад он потерял дочь Его голы перевернули серию с «Вашингтоном», а спустя двое суток он подарил «ураганам» первую победу во втором раунде.