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Ворачек: сборная Чехии поедет на чемпионат мира за медалями

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ворачек: сборная Чехии поедет на чемпионат мира за медалями
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек после товарищеского матча со Словакией (2:0) поделился ожиданиями от чемпионата мира. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

«Как мне игралось в одном звене с Коваржем? Отлично. Мы уже играли пару раз вместе. Кроме того, я бы отметил Затёвича, выступавшего с нами в одной тройке. Это очень умный игрок с хорошими руками, что наглядно продемонстрировал во время первого гола.

Чемпионат мира в Словакии станет для Чехии особенным. Мы будем играть как дома. Помню, что мировое первенство 2011 года, проходившее в Словакии, было великолепным. Мы поедем на турнир за медалями. Конечно, команде необходимо прибавить во всех аспектах игры, но до начала турнира ещё две недели, так что время есть», — приводит слова Ворачека Hokej.cz.

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