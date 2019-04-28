Ворачек: сборная Чехии поедет на чемпионат мира за медалями

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек после товарищеского матча со Словакией (2:0) поделился ожиданиями от чемпионата мира. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019



«Как мне игралось в одном звене с Коваржем? Отлично. Мы уже играли пару раз вместе. Кроме того, я бы отметил Затёвича, выступавшего с нами в одной тройке. Это очень умный игрок с хорошими руками, что наглядно продемонстрировал во время первого гола.



Чемпионат мира в Словакии станет для Чехии особенным. Мы будем играть как дома. Помню, что мировое первенство 2011 года, проходившее в Словакии, было великолепным. Мы поедем на турнир за медалями. Конечно, команде необходимо прибавить во всех аспектах игры, но до начала турнира ещё две недели, так что время есть», — приводит слова Ворачека Hokej.cz.

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