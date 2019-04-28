Гуськов: «Салават» сохраняет костяк, и это правильно, у команды будут новички

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов считает правильной политику руководства «Салавата» по сохранению лидеров.



«Игроки, с которыми «Салават» переподписал контракты, являлись игроками основы в этом сезоне. Соответственно они могут прогрессировать и играть ещё лучше. Хотя, казалось бы, куда играть ещё лучше Юхе Метсоле? Весь вопрос в том, что «Салават» закрывает позицию голкипера, и конкурировать с Метсолой будет очень сложно. Тем не менее Уфе всё равно нужен голкипер, который в любой момент может сменить финского вратаря. Самое главное, что делает «Салават» — это пытается сохранить костяк. И это правильно. Я уверен, что у команды будут новые приобретения и новые игроки», — сказал Гуськов «Чемпионату».

«Салават Юлаев» подпишет новый долгосрочный контракт с Юхой Метсолой