16 игроков из НХЛ включены в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

Сборная Швеции определилась с составом на заключительный этап Евротура, который пройдёт в Чехии со 2 по 5 мая. 1-го числа шведы проведут вынесенный матч со сборной России в Стокгольме.

Календарь Евротура

Вратари: Юнас Энрот («Эребрё»), Якуб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).



Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Роберт Хегг («Филадельфия Флайерз»), Маркус Петтерссон («Питтсбург Пингвинз»), Лукас Бенгтссон («Линчёпиг»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотис»), Виктор Сведберг («Барыс»), Филип Хольм («Торпедо»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»).



Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Йоаким Нюгард («Ферьестад»), Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Луи Эрикссон («Ванкувер Кэнакс»), Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»), Марио Кемпе («Аризона Койотс»), Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Антон Ведин («Тимре»), Антон Ландер («Ак Барс»), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Патрик Хёрнквист («Питтсбург Пингвинз»).