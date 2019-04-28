Джек Хьюз опередил Овечкина и вышел на первое место по очкам в истории ЮЧМ

Нападающий сборной США Джек Хьюз установил рекорд юниорского чемпионата мира.



В матче за третье место со сборной Канады американский форвард набрал три очка за два периода. Хьюз отдал две результативные передачи и отметился заброшенной шайбой. Теперь на счету игрока «звёздно-полосатых» 32 очка с учётом предыдущего турнира, и он вышел на чистое первое место по этому показателю в истории турниров, обойдя Александра Овечкина (31).



После двух периодов сборная США обыгрывает канадцев со счётом 4:1. В полуфинале американцы уступили в серии буллитов сборной России со счётом 2:3, а команда Канады проиграла шведам со счётом 3:4. Финал с участием сборной России состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 20:30 мск.