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Да Коста — болельщикам: уважайте мой выбор, а не набрасывайтесь, как стервятники

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Да Коста — болельщикам: уважайте мой выбор, а не набрасывайтесь, как стервятники
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста ответил на критику французских болельщиков. Форвард отказался ехать на предстоящий чемпионат мира, что вызвало бурное недовольство в среде поклонников команды.

Календарь чемпионата мира — 2019

«До сих пор смешно, что меня критикуют за решение пропустить предстоящий чемпионат мира. В прошлом году я приехал, чтобы помочь сборной, оставив в больнице новорожденного ребёнка. В 2015 году я защищал цвета национальной команды, несмотря на повреждение мениска. Какими бы ни были обстоятельства, я всегда приезжал в сборную. На этот раз я надеялся, что к моему решению отнесутся с пониманием, но что я получаю взамен? Критику!

Я не обязан объяснять ситуацию каждому. Федерация отнеслась с пониманием к моему выбору, но реакция болельщиков оставляет неприятный осадок. Будьте благоразумными и отбросьте в сторону эгоизм (это касается не всех, конечно). Мне больно видеть, что люди критикуют меня после всего, что я сделал для сборной. Уважайте выбор и постарайтесь его понять, прежде чем набрасываться, как стервятники. Спасибо!» — написал Да Коста в своём «инстаграме».

Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста не сыграет за Францию на ЧМ-2019
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