Де Хаан: «Айлендерс» лучше всех умеют превращать хоккей в тягомотину

Защитник «Каролины Харрикейнз» Кэлвин де Хаан поделился мнением об игровом стиле «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мы знаем как играют эти ребята. Это стиль, противостоять которому неприятно, он раздражает. У них достаточно мастерства, чтобы оставаться оппортунистами, но терпеть и превращать хоккей в тягомотину они умеют лучше всех. „Айлендерс“ провели хороший матч, и нам стоит снять перед ними шляпы», — цитирует де Хаана официальный сайт НХЛ.

«Ураганы» ведут в серии второго раунда плей-офф со счётом 1-0. Вторая игра состоится в Нью-Йорк сегодня, 28 апреля, начало — в 22:00 мск. Исход первого матча противостояния решила единственная шайба, которую забросил Джордан Стаал в самом начале дополнительного времени.