Бриндамор — о потерявшем ребёнка Стаале: Джордан заслуживает везения

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре Джордана Стаала. В трёх последних матчах плей-офф на счету канадского форварда три заброшенные шайбы (один гол, принесший овертайм, и ещё два победных).

«Джордан — настоящий универсал. Мечта для любого тренера. Каждому тренеру нужны игроки, которым они могут полностью доверять и рассчитывать на них, и он безусловно один из таких парней. Он уже просто не способен давать команде больше, чем даёт, пусть статистика и не всегда это подтверждает. Но теперь в плей-офф он начинает это доказывать. Результаты к нему возвращаются. У него и в первом матче было пару неплохих шансов до того, как он забил в овертайме. Знаете, я очень рад за него. Джордан заслуживает этих успехов. Он заслуживает небольшого везения», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Джордан с женой Хизер ждали появления на свет своей третьей дочери, когда в конце осени врачи обнаружили у ребёнка анэнцефалию, то есть отсутствие головного мозга. В середине февраля его отпустили из расположения команды, но чуда не случилось. Ребёнок был мертворождённым.