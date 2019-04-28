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Бриндамор — о потерявшем ребёнка Стаале: Джордан заслуживает везения

Бриндамор — о потерявшем ребёнка Стаале: Джордан заслуживает везения
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре Джордана Стаала. В трёх последних матчах плей-офф на счету канадского форварда три заброшенные шайбы (один гол, принесший овертайм, и ещё два победных).

«Джордан — настоящий универсал. Мечта для любого тренера. Каждому тренеру нужны игроки, которым они могут полностью доверять и рассчитывать на них, и он безусловно один из таких парней. Он уже просто не способен давать команде больше, чем даёт, пусть статистика и не всегда это подтверждает. Но теперь в плей-офф он начинает это доказывать. Результаты к нему возвращаются. У него и в первом матче было пару неплохих шансов до того, как он забил в овертайме. Знаете, я очень рад за него. Джордан заслуживает этих успехов. Он заслуживает небольшого везения», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Джордан с женой Хизер ждали появления на свет своей третьей дочери, когда в конце осени врачи обнаружили у ребёнка анэнцефалию, то есть отсутствие головного мозга. В середине февраля его отпустили из расположения команды, но чуда не случилось. Ребёнок был мертворождённым.

Джордан Стаал – герой «Каролины» в плей-офф. Год назад он потерял дочь
Его голы перевернули серию с «Вашингтоном», а спустя двое суток он подарил «ураганам» первую победу во втором раунде.
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