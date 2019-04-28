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Форвард Швеции Лукас Рэймонд эффектно открыл счёт в финале ЮЧМ

Форвард Швеции Лукас Рэймонд эффектно открыл счёт в финале ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. Подопечные Магнуса Хевелида открыли счёт на 10-й минуте матча. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Сборная России:

Аскаров (Скотников);
Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;
Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;
Мухамадуллин — Ващенко, Лихачев — Хуснутдинов — Гущин;
Шешин — Мингачев — Грошев, Брызгалов.

В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.

Россия сражается со Швецией в финале ЮЧМ! LIVE
У американцев реванш уже взяли.
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