Форвард Швеции Лукас Рэймонд эффектно открыл счёт в финале ЮЧМ

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. Подопечные Магнуса Хевелида открыли счёт на 10-й минуте матча. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова.
Видео также можно посмотреть в «Твиттере».
Сборная России:
Аскаров (Скотников);
Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;
Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;
Мухамадуллин — Ващенко, Лихачев — Хуснутдинов — Гущин;
Шешин — Мингачев — Грошев, Брызгалов.
В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.