Форвард Швеции Лукас Рэймонд эффектно открыл счёт в финале ЮЧМ

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. Подопечные Магнуса Хевелида открыли счёт на 10-й минуте матча. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Сборная России:



Аскаров (Скотников);

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Мухамадуллин — Ващенко, Лихачев — Хуснутдинов — Гущин;

Шешин — Мингачев — Грошев, Брызгалов.



В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.