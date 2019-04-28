Радулов: если «Даллас» выигрывает, то можно пережить, что мы остаёмся без голов

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал неудачный старт серии второго раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (1-1). На счету российского форварда ноль очков в двух матчах.

«Очень приятно, что ребята, особенно молодые, подняли уровень своей игры в самый важный момент сезона. Если команда выигрывает, то вполне можно пережить, что мы, лидеры, остаёмся без голов», — цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 32-летний хоккеист провёл восемь матчей. На его счету четыре заброшенные шайбы и две голевые передачи в серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (4-2). В регулярном чемпионате уроженец Нижнего Тагила отыграл 70 матчей и набрал 72 (29+43) очка при показателе полезности «+22» и 54 штрафных минутах.