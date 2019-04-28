Подколзин забил первый гол на ЮЧМ-2019, его шайбу сначала не засчитали

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. К концу второго периода подопечные Магнуса Хевелида выигрывают со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 32-й минуте отличился форвард российской команды Василий Подколзин. Для одного из фаворитов драфта НХЛ-2019 этот гол стал первым на турнире. Сначала арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Василия, но после видеопросмотра всё же засчитали.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Сборная России:



Аскаров (Скотников);

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Мухамадуллин — Ващенко, Лихачев — Хуснутдинов — Гущин;

Шешин — Мингачев — Грошев, Брызгалов.



В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.