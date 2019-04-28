Сборная России проигрывает Швеции после двух периодов в финале ЮЧМ-2019

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. Подопечные Магнуса Хевелида после двух периодов ведут со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 10-й минуте матча Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова. На 26-й минуте вторую шайбу шведов забросил Симон Хольмстрём. На 32-й минуте отличился форвард российской команды Василий Подколзин. Для одного из фаворитов драфта НХЛ — 2019 этот гол стал первым на турнире. Примечательно, что изначально арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Василия.