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Сборная России проигрывает Швеции после двух периодов в финале ЮЧМ-2019

Сборная России проигрывает Швеции после двух периодов в финале ЮЧМ-2019
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. Подопечные Магнуса Хевелида после двух периодов ведут со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 10-й минуте матча Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова. На 26-й минуте вторую шайбу шведов забросил Симон Хольмстрём. На 32-й минуте отличился форвард российской команды Василий Подколзин. Для одного из фаворитов драфта НХЛ — 2019 этот гол стал первым на турнире. Примечательно, что изначально арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Василия.

Подколзин забил первый гол на ЮЧМ-2019, его шайбу сначала не засчитали
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