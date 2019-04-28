Лукас Рэймонд оформил дубль в финале ЮЧМ, счёт — 3:3

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. Идёт третий период, счёт равный — 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 10-й минуте матча Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова. На 26-й минуте вторую шайбу шведов забросил Симон Хольмстрём. На 32-й минуте отличился форвард российской команды Василий Подколзин. Для одного из фаворитов драфта НХЛ — 2019 этот гол стал первым на турнире. На старте третьего периода отличился Родион Амиров, а в середине периода россиян вывел вперёд Максим Грошев. Шведам удалось отыграться практически мгновенно — дубль оформил Рэймонд. Шайбы Грошева и Рэймонда разделили 25 секунд.

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