Арбитры не зафиксировали взятие ворот сборной Швеции в финале ЮЧМ при счёте 3:3

В финале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции, встречаются сборные России и Швеции. После третьего периода счёт равный — 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 57-й минуте матча вратарь сборной Швеции Альнефельт не прижал шайбу, позволив совершить добивание. Голкипер шайбу остановил, но, возможно, за линией створа. По итогам затяжного видеопросмотра арбитры не зафиксировали взятие ворот.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.