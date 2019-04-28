Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Также в число номинантов вошли капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, вылетев с командой в серии с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Кучеров также был номинирован на «Тед Линдсей Эворд».

Буре: давайте будем объективными. «Харт Трофи» надо отдать Кучерову