Стал известен состав групп юниорского чемпионата мира 2020 года

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев турнира. Хет-трик в решающем поединке оформил форвард шведской сборной Лукас Рэймонд.

Журналист Скотт Уилер в «Твиттере» опубликовал состав групп юниорского чемпионата мира 2020 года. Россия сыграет в группе B с командами США, Чехии, Финляндии и Германии. В группе A встретятся сборные Швеции, Канады, Беларуси, Латвии и Швейцарии.

В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.