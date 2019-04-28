Ярослав Аскаров признан лучшим вратарём ЮЧМ-2019

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев турнира. Хет-трик в решающем поединке оформил форвард шведской сборной Лукас Рэймонд.

Лучшим вратарём турнира стал голкипер сборной России Ярослав Аскаров. Лучшим защитником признан швед Филипп Броберг, лучшим нападающим назван американец Коул Кофилд. Форвард сборной США повторил рекорд Александра Овечкина по голам за один чемпионат.

В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.