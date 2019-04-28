Аскаров и Амиров вошли в символическую сборную ЮЧМ-2019, Кофилд — MVP турнира

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев турнира. Хет-трик в решающем поединке оформил форвард шведской сборной Лукас Рэймонд.

Самым ценным игроком турнира признан нападающий сборной США Коул Кофилд. Он повторил рекорд Александра Овечкина по голам за один чемпионат.

Символическую сборную турнира образовали вратарь россиян Ярослав Аскаров, защитники Филипп Броберг (Швеция) и Кэм Йорк (США), а также нападающие Кофилд, Джек Хьюз (оба — США) и Родион Амиров (Россия).

В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.