Киселевич: почувствовал, что могу играть в НХЛ, поэтому выбор будет нелёгким

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич рассказал о планах на будущее.

«Мы переговорили с менеджером «Виннипега». Спрашивали о планах, поеду ли на чемпионат мира. Сейчас вообще не лучше время для принятия решения, сосредоточен на сборной. Предложение от «Виннипега» есть, условия обсуждаемого контракта в принципе ясны. Финансовая сторона для меня не была главной ни прошлым летом, ни сейчас. Важны другие моменты, нужно учитывать много факторов, поэтому пока ничего не решил.

Пока был во «Флориде» почувствовал и увидел, что могу играть в НХЛ, поэтому и выбор будет нелёгкий. Честно, пока не знаю, где продолжу карьеру, вернусь ли в Россию. Мы только недавно вылетели из плей-офф, почти сразу поехал в сборную, добирался до Риги 18 часов. Сейчас задача – попасть на чемпионат мира, все мысли об этом, а о будущем ещё будет время подумать», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.