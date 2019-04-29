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«Каролина» повторно на выезде обыграла «Айлендерс» и повела в серии 2-0

«Каролина» повторно на выезде обыграла «Айлендерс» и повела в серии 2-0
Хоккей / НХЛ

Во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:2 (1:0; 0:0; 0:2). Для «Харрикейнз» эта победа стала четвёртой кряду в плей-офф.

Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте – голом отметился нападающий Мэтью Барзал. Уже в третьем периоде, на 41-й минуте, гости сравняли счёт усилиями Уоррена Фёгеле. Спустя 48 секунд Нино Нидеррайтер принёс победу «Каролине», удачно подправив шайбу после броска Теуво Терявяйнена.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Главными героями встречи стали голкиперы «Харрикейнз» Петр Мразек и Кёртис Макэлинни. Мразек отразил 9 бросков из 10 и покинул лёд из-за травмы в середине второго периода, а сменивший его Макэлинни совершил 17 сейвов. Андрей Свечников участие в матче не принимал.

«Харрикейнз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Роли 2 мая, начало – в 02:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
28 апреля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 2
1:0, 0:0, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Барзал (Ли, Эберле) – 13:17 (5x4), 1:1 – Фёгеле (Валльмарк, Мяэналанен) – 40:17 (5x5), 1:2 – Нидеррайтер (Терявяйнен, Славин) – 41:05 (5x5)
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