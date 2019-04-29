«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», несмотря на 3 очка Бёрнса, счёт в серии 1-1

Во втором матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде взял верх над «Са-Хосе Шаркс» — 4:3.

Счёт на восьмой минуте открыл форвард хозяев Эвандер Кейн. Габриэль Ландеског в середине второго периода восстановил равновесие, вскоре «Колорадо» вперёд вывел Тайсон Бэрри. На 51-й минуте Мэттью Ньето увеличил преимущество «лавин». «Акулы» усилиями Брента Бёрнса одну шайбу отыграли. Затем Натан Маккиннон поразил пустые ворота. Бёрнс оформил дубль за 10 секунд до истечения основного времени.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова 2 минуты штрафа, бросок в створ, 7 силовых приёмов и 3 блок-шота за 20.02 на льду (1.01 – в меньшинстве).

Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч состоится в Колорадо 1 мая, начало – в 5:00 мск.