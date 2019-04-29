Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», несмотря на 3 очка Бёрнса, счёт в серии 1-1

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», несмотря на 3 очка Бёрнса, счёт в серии 1-1
Хоккей / НХЛ

Во втором матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде взял верх над «Са-Хосе Шаркс» — 4:3.

Счёт на восьмой минуте открыл форвард хозяев Эвандер Кейн. Габриэль Ландеског в середине второго периода восстановил равновесие, вскоре «Колорадо» вперёд вывел Тайсон Бэрри. На 51-й минуте Мэттью Ньето увеличил преимущество «лавин». «Акулы» усилиями Брента Бёрнса одну шайбу отыграли. Затем Натан Маккиннон поразил пустые ворота. Бёрнс оформил дубль за 10 секунд до истечения основного времени.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова 2 минуты штрафа, бросок в створ, 7 силовых приёмов и 3 блок-шота за 20.02 на льду (1.01 – в меньшинстве).

Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч состоится в Колорадо 1 мая, начало – в 5:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
29 апреля 2019, понедельник. 02:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 4
1:0, 0:2, 2:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Кейн (Бёрнс, Гертл) – 07:57 (5x5), 1:1 – Ландеског (Бэрри, Маккиннон) – 28:21 (5x5), 1:2 – Бэрри (Ландеског, Рантанен) – 36:31 (5x5), 1:3 – Ньето (Калверт, Бэрри) – 50:10 (5x5), 2:3 – Бёрнс (Карлссон, Сёренсен) – 55:26 (5x5), 2:4 – Маккиннон (Калверт, Грубауэр) – 58:58 (en), 3:4 – Бёрнс (Гертл, Кейн) – 59:50 (6x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент