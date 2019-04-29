Мразек, ван Римсдайк и Мяэналанен получили травмы в матче с «Айлендерс»

Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» одержал волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. В ходе матча сразу три игрока «ураганов» получили травмы, сообщает североамериканский журналист Люк ДеКок.

Нападающий Саку Мяэналанен из-за травмы руки пропустит 10-14 дней. Защитник Тревор ван Римсдайк выбыл на неопределённый срок после того, как его впечатал в борт Кэл Клаттербак. Тревору сделают МРТ левого плеча.

Петр Мразек отразил 9 бросков из 10 и покинул лёд из-за травмы в середине второго периода, а сменивший его Кёртис Макэлинни совершил 17 сейвов. Предполагается, что Мразек вернётся в строй со дня на день. Вероятен вызов из АХЛ Алекса Недельковича.

«Харрикейнз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Роли 2 мая, начало – в 02:00 мск.