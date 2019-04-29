Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тротц: «Каролина» сыграла 48 секунд очень хорошего хоккея

Тротц: «Каролина» сыграла 48 секунд очень хорошего хоккея
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от второго матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (1:2, 0-2 в серии).

«Мы провели сильный матч, но такое случается. Я обычно говорю, что это невидимая рука. Две смены, «Каролина» сыграла 48 секунд очень хорошего хоккея. У нас было много шансов увеличить преимущество, но они держались, и мы не смогли этого сделать. В нашей игре была уверенность, даже после двух голов всё было в порядке. У нас было много шансов, но суровая реальность в том, что иногда играешь хорошо и не добиваешься результата», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».

Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли

«Каролина» повторно на выезде обыграла «Айлендерс» и повела в серии 2-0
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент