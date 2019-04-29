Тротц: «Каролина» сыграла 48 секунд очень хорошего хоккея

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от второго матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (1:2, 0-2 в серии).



«Мы провели сильный матч, но такое случается. Я обычно говорю, что это невидимая рука. Две смены, «Каролина» сыграла 48 секунд очень хорошего хоккея. У нас было много шансов увеличить преимущество, но они держались, и мы не смогли этого сделать. В нашей игре была уверенность, даже после двух голов всё было в порядке. У нас было много шансов, но суровая реальность в том, что иногда играешь хорошо и не добиваешься результата», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».



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«Каролина» повторно на выезде обыграла «Айлендерс» и повела в серии 2-0