Амиров: Подколзин — капитан и лидер сборной России, он дал нам стимул

Нападающий юниорской сборной России Родион Амиров подвёл итоги ЮЧМ после поражения в финальном матче с командой Швеции (3:4 ОТ).



«Горд, что довелось играть плечом к плечу с такими парнями, все работали, все бились. Сплотились, были семьёй — и заняли второе место. Жаль, что проиграли, но второе место — тоже что-то.



Спасибо тренерскому штабу, находили нужные слова. Мы долго раскачивались, но подошли к плей-офф в нужной форме. Старались выполнять установку. На овертайм силы были, хотя и вчера тоже играли в овертайме. Но ведь это финал ЮЧМ.



Василий Подколзин — лидер, капитан. Забил очень нужный гол, повёл нас за собой, дал нам стимул.



Приятно ли играть в таком матче? Конечно. Мы переписали историю, ведь юниорские сборные десять лет не выходили в финал. Обидно, что не золото, но это спорт. Будем работать дальше», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Подколзин: я сыграл на ЮЧМ плохо, сборная России — хорошо