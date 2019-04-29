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Амиров: Подколзин — капитан и лидер сборной России, он дал нам стимул

Амиров: Подколзин — капитан и лидер сборной России, он дал нам стимул
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Нападающий юниорской сборной России Родион Амиров подвёл итоги ЮЧМ после поражения в финальном матче с командой Швеции (3:4 ОТ).

«Горд, что довелось играть плечом к плечу с такими парнями, все работали, все бились. Сплотились, были семьёй — и заняли второе место. Жаль, что проиграли, но второе место — тоже что-то.

Спасибо тренерскому штабу, находили нужные слова. Мы долго раскачивались, но подошли к плей-офф в нужной форме. Старались выполнять установку. На овертайм силы были, хотя и вчера тоже играли в овертайме. Но ведь это финал ЮЧМ.

Василий Подколзин — лидер, капитан. Забил очень нужный гол, повёл нас за собой, дал нам стимул.

Приятно ли играть в таком матче? Конечно. Мы переписали историю, ведь юниорские сборные десять лет не выходили в финал. Обидно, что не золото, но это спорт. Будем работать дальше», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.
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