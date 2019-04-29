Терявяйнен: в плане травм у «Каролины» получается тяжелейший плей-офф

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Теуво Терявяйнен поделился впечатлениями от победы во втором матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0 в серии).



«Мы не слишком хорошо себя сегодня чувствовали, но сражались до конца и нашли способ забить пару шайб. Здорово, что Макэлинни сумел так классно войти в игру после того, как мы потеряли Петра Мразека. Тяжело было видеть, как еще двое наших ребят травмировались, но после этого мы захотели выиграть ради них еще сильнее. В плане травм у нас вообще тяжелейший плей-офф получается», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Мразек, ван Римсдайк и Мяэналанен получили травмы в матче с «Айлендерс»