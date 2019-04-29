Величкин: выращивать новых магнитогорских вратарей — не самое благодарное дело

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением об отъезде молодых голкиперов за океан.



«Вратарская материя — самая тонкая. Голкипер — это самостоятельная игровая единица, который в любой момент может начать действовать по личному плану. И как только клуб дает молодому вратарю большой шанс для реализации, нужно быть готовым к его потере. Эти тяжелые расставания проходили практически все ведущие команды КХЛ — например, с Варламовым, Самсоновым, Шестёркиным.



Тот же Илья Самсонов в эти дни хорошо бьется в плей-офф АХЛ. Но я остаюсь при своем мнении: с отъездом Самсонов, как и Артем Загидулин, чуть поторопился. Будем за наших воспитанников болеть — и выращивать новых магнитогорских вратарей. Пусть даже дело это — не самое благодарное», — цитирует функционера Russia-Hockey.ru.

Пашков: Самсонов и Загидулин поторопились с отъездом в НХЛ