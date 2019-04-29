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Филатов: на ЮЧМ создали сборную из людей, способных сражаться за Россию

Филатов: на ЮЧМ создали сборную из людей, способных сражаться за Россию
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвёл итоги чемпионата мира, где его команда заняла второе место.

«Поблагодарили ребят за те три года, что проработали с командой. За силы, за пот, за всё, что они отдали этой команде. На всех турнирах мы были семьёй, боролись за ведущие места, между тренерским штабом и игроками все было честно. Гордимся ими — они играли достойно в финальном матче. Поздравили с медалями. Пожелали им, чтобы это поражение стало самым горьким в их карьере, чтобы эти карьеры сложились удачно.

Работать со сборной — это привилегия. Создавали команду из тех людей, кто готов сражаться за неё и за Россию.

У нас было четверо игроков на год младше в составе — это отличные ребята и они не уступали старшим игрокам. Довольны их игрой и пожелали им, чтобы в следующем году они боролись за золото», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала
Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.
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