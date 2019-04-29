Филатов: на ЮЧМ создали сборную из людей, способных сражаться за Россию

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвёл итоги чемпионата мира, где его команда заняла второе место.



«Поблагодарили ребят за те три года, что проработали с командой. За силы, за пот, за всё, что они отдали этой команде. На всех турнирах мы были семьёй, боролись за ведущие места, между тренерским штабом и игроками все было честно. Гордимся ими — они играли достойно в финальном матче. Поздравили с медалями. Пожелали им, чтобы это поражение стало самым горьким в их карьере, чтобы эти карьеры сложились удачно.



Работать со сборной — это привилегия. Создавали команду из тех людей, кто готов сражаться за неё и за Россию.



У нас было четверо игроков на год младше в составе — это отличные ребята и они не уступали старшим игрокам. Довольны их игрой и пожелали им, чтобы в следующем году они боролись за золото», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.



В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.