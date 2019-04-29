«Амур» подписал новый контракт с Дмитрием Швиденко

Хоккейный клуб «Амур» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Швиденко, информирует официальный сайт хабаровской команды.



26-летний игрок обороны Швиденко начнёт третий сезон в «Амуре». В минувшем регулярном чемпионате хоккеист провёл 15 матчей на уровне КХЛ, набрав 2 (1+1) очка. Двусторонний контракт заключен до апреля 2021 года.



По итогам регулярного чемпионата «Амур» не сумел попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. За 11 сезонов в КХЛ «Амур» дважды принимал участие в розыгрыше Кубка Гагарина, но сумел записать в актив только одну победу на уровне плей-офф.



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