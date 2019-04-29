Вратарь системы «Лозанны» Шиянов перешёл в «Витязь»

17-летний голкипер системы швейцарского клуба «Лозанна» Тимур Шиянов перешёл в систему подмосковного «Витязя», сообщил игрок в своём «твиттере».



«Горжусь и рад тому факту, что подписал свой первый профессиональный контракт с ХК „Витязь“. Хочу поблагодарить „Лозанну“ за последние три года, а также агентов, тренеров, игроков и сотрудников клуба», — написал вратарь.



Шиянов начинал играть в хоккейной школе ЦСКА, после чего переехал в Швейцарию. В прошедшем сезоне голкипер провёл в юниорской лиге Швейцарии 16 матчей, пропуская в среднем 3,34 шайбы за игру. Шиянов также приглашался в юниорскую сборную России U17, но не сыграл за неё ни одной встречи.



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