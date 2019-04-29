Источник: Вячеслав Войнов перейдёт в «Автомобилист»

Известный защитник Вячеслав Войнов перейдёт в екатеринбургский «Автомобилист», информирует «Спорт Бизнес Online». Напомним, россиянин планировал вернуться в Национальную хоккейную лигу, но ему выписали новую дисквалификацию. Войнов подал апелляцию, которая будет рассмотрена в ближайшее время.



Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

Скудра — о Войнове: ни один тренер не отказался бы от защитника такого уровня