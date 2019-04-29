Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макэлинни: с Мразеком было что-то не то, моя работа — хватать шлем и выходить

Макэлинни: с Мразеком было что-то не то, моя работа — хватать шлем и выходить
Хоккей / НХЛ

Голкипер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Кёртис Макэлинни поделился впечатлениями от победы во втором матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0 в серии). Вратарь вышел на замену в середине второго периода и не пропустил ни одного гола.

«Я взглянул на Петра Мразека и понял, что сейчас пойду в ворота вместо него. Он выглядел немного не в своей тарелке и потряхивал одной ногой. С ним явно было что-то не то. В такой ситуации моя работа — хватать шлем и выходить на лёд», — приводит слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте – голом отметился нападающий Мэтью Барзал. Уже в третьем периоде, на 41-й минуте, гости сравняли счёт усилиями Уоррена Фёгеле. Спустя 48 секунд Нино Нидеррайтер принёс победу «Каролине», удачно подправив шайбу после броска Теуво Терявяйнена.

«Мы мрём как мухи». «Каролине» скоро будет некем играть, а она побеждает
Мразек, ван Римсдайк и Маенлаенен получили травмы во втором матче с «Айлендерс», но «ураганы» повели 2-0 и не теряют чувства юмора.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент