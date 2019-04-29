Макэлинни: с Мразеком было что-то не то, моя работа — хватать шлем и выходить

Голкипер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Кёртис Макэлинни поделился впечатлениями от победы во втором матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0 в серии). Вратарь вышел на замену в середине второго периода и не пропустил ни одного гола.



«Я взглянул на Петра Мразека и понял, что сейчас пойду в ворота вместо него. Он выглядел немного не в своей тарелке и потряхивал одной ногой. С ним явно было что-то не то. В такой ситуации моя работа — хватать шлем и выходить на лёд», — приводит слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте – голом отметился нападающий Мэтью Барзал. Уже в третьем периоде, на 41-й минуте, гости сравняли счёт усилиями Уоррена Фёгеле. Спустя 48 секунд Нино Нидеррайтер принёс победу «Каролине», удачно подправив шайбу после броска Теуво Терявяйнена.