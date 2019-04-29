Михеев: информация о моём согласии на переход в СКА — полная чушь

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев сообщил, что никогда не давал согласия на переход в петербургский СКА.



«Вопросы о моём переходе в СКА? Я не знаю, откуда всё пошло в прошлом году. Кто-то написал, и дальше тему раздули. Я не читаю хоккейную прессу, поэтому мне даже было неинтересно, что пишут. У меня на душе всё было спокойно. Я не думал, не загадывал. Никто ж не знает, как может случиться. Тебе могут позвонить и просто перед фактом поставить. Но говорили, что спрашивали моего мнения о переходе в СКА и я дал согласие. Это всё полная чушь.



Мнение болельщиков неинтересно? Это сугубо личное дело каждого. Сколько людей — столько мнений. Если каждого слушать, то можно сойти с ума», — цитирует игрока Sport24.

Михеев — об НХЛ: есть клубы, которые интересуются, но сейчас не хочу обсуждать