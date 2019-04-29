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СКА подписал новый контракт с Максимом Карповым на три года

СКА подписал новый контракт с Максимом Карповым на три года
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб СКА заключил новый контракт с нападающим Максимом Карповым, информирует официальный сайт команды из Санкт-Петербурга. 27-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона.

Максим Карпов пополнил состав петербургских «армейцев» летом 2017 года. В составе СКА форвард стал обладателем Кубка континента и дважды – бронзовым призёром чемпионата России. В прошедшем сезоне сыграл за СКА 33 встречи в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+13) очка при показателе полезности "+15". В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Карпова 5 (2+3) очков в 18 матчах.

Напомним, СКА в плей-офф дошёл до финала Западной конференции, где потерпел поражение от московского ЦСКА в семи встречах (3-4).

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