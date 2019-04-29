Кровопусков: Крикунов привык работать классически, а жизнь не стоит на месте

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал продление контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым. Со специалистом подписали новое соглашение сроком на один год, но весь его штаб покинул команду.



«Такое решение было принято советом директоров московского «Динамо». У нас будет молодая и перспективная команда. Мы знаем, что Владимир Васильевич привык работать классическими методами, а жизнь не стоит на месте. Всё меняется, и всё обновляется. Поэтому сейчас мы ведём с ним консультации относительного его тренерского штаба», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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