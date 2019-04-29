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Овечкин, Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 30 апреля

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин, Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 30 апреля
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин присоединятся к сборной России 30 апреля, информирует официальный сайт ФХР.

Напомним, сегодня, 29 апреля, сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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