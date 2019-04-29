Овечкин, Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 30 апреля

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин присоединятся к сборной России 30 апреля, информирует официальный сайт ФХР.



Напомним, сегодня, 29 апреля, сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:



Вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;

«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;

«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;

«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;

«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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