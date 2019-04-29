Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин присоединятся к сборной России 30 апреля, информирует официальный сайт ФХР.
Напомним, сегодня, 29 апреля, сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:
Вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Овечкин, Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 30 апреля