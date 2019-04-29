Никитин: 90% победы ЦСКА в Кубке Гагарина — заслуга Ильи Сорокина

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин поделился воспоминаниями о финальной серии плей-офф с «Авангардом» (4-0).



«Мои лучшие годы в качестве хоккеиста прошли в «Авангарде» и я очень благодарен Омску, своим партнёрам по команде и руководству за это. Но хоккейная жизнь такова, что на данный момент уже ЦСКА для меня делает очень многое и я стараюсь отвечать клубу тем же. Тем более, что я здесь работаю пятый год и есть много тёплых воспоминаний. Поэтому перед серией с «Авангардом» никакой сентиментальности у меня не было.



Игра Ильи Сорокина? Рядом с нами стоит Кубок Гагарина, на котором выгравированы названия команд-победителей. И практически в каждом из случаев мы видели лучший сезон вратаря. Не исключением стал прошлый год, когда Гарипов великолепно играл в «Ак Барсе». До этого отменный плей-офф провёл Кошечкин за «Магнитку», которая остановила нас в финале-2016. Не скажу, что победа в Кубке Гагарина – это полностью заслуга вратаря, но 90% его заслуги в итоговом успехе точно есть. И мы не исключение. Отлично понимали, насколько важна будет игра Ильи Сорокина и мы планомерно готовили его к плей-офф», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Кубок Гагарина нашёл обладателя. Плюсы и минусы финала ЦСКА – «Авангард» Чемпионат КХЛ завершён, настало время подводить итоги.