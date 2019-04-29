Бэрри: Грубауэр — основная причина успехов «Колорадо»

Защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри поделился впечатлениями от победы во втором матче серии плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» (4:3, 1-1). Хоккеист высоко оценил игру голкипера Филиппа Грубауэра.



«Это очень важно для нашей уверенности. Здесь очень тяжело побеждать, и в играх на этой арене мы не имели большого успеха. Но мы хотели по меньшей мере получить равенство после двух матчей. И мы добились этого.



Грубауэр – основная причина, по которой мы находимся там, где находимся. Он блистал последние два месяца регулярного чемпионата и в плей-офф. Каждый вечер он оставляет нам шанс выиграть матч — о чём ещё можно просить?» – приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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