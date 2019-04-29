Знарок: каким хочу видеть состав «Спартака» — одно, что можем позволить — другое

Новый главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями после своего назначения.



«Я хотел вернуться, так как год не работал. Хоккей — моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване.



Каким хотел бы видеть состав „Спартака“? Каким я бы хотел его видеть — это одно, а что мы можем себе позволить — это другое. Я благодарен руководству клуба и генеральному менеджеру Алексею Жамнову за предложение возглавить «Спартак», мы вместе, засучив рукава, приступаем к работе.



Любой тренер вам скажет, что надо добиваться максимальных целей. Но в любом случае первая задача — это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься. Мы должны будем создать боевую команду, которая будет стремиться к большим целям», — цитирует Знарка официальный сайт клуба.

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