Знарок: найду для Панарина место в «Спартаке», но локаут в НХЛ вряд ли будет

Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок рассказал, что не отказался бы увидеть в команде нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



«Буду ли и в „Спартаке“ следить за атмосферой и заражать всех общей целью? Конечно. Я же не мог измениться. Но заранее трудно сказать, как все получится. Но то, что команда будет биться с первой до последней минуты, я уверен.



Серия „Спартака“ и СКА? Молодцы, дали очень сильный бой. Где-то не повезло. Неплохо ребята играли, видно было, что это — команда. Со СКА всегда сложно играть, здесь ребята доказали, что это можно делать.



Панарин сказал, чтобы я нашёл ему место на левом краю? Найдем, конечно. Но локаута за океаном, наверное, не будет. Хотя… Если он вдруг произойдет, мы могли бы собрать очень приличную команду», — цитирует Знарка официальный сайт «Спартака».

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