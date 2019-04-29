Власик — о голе Бэрри: жду извинений от НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик негативно оценил работу судьи во втором матче серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (3:4). Защитник выразил уверенность, что в эпизоде с голом защитника «Колорадо» Тайсона Бэрри арбитры должны были ранее зафиксировать проброс.
«Согласен, что было бы правильным решением зафиксировать в том эпизоде проброс. Скажу откровенно, что я буду завтра ждать извинений от НХЛ», — приводит слова защитника североамериканский журналист Кевин Курц в своём «твиттере».
Посмотреть видео гола также можно в «Твиттере».
Счёт на восьмой минуте открыл форвард хозяев Эвандер Кейн. Габриэль Ландеског в середине второго периода восстановил равновесие, вскоре «Колорадо» вывел вперёд Тайсон Бэрри. На 51-й минуте Мэттью Ньето увеличил преимущество «лавин». «Акулы» усилиями Брента Бёрнса одну шайбу отыграли. Затем Натан Маккиннон поразил пустые ворота. Бёрнс оформил дубль за 10 секунд до истечения основного времени.