ЦСКА подписал новые контракты с Дальбеком и Блажиевским

Хоккейный клуб ЦСКА подписал новые контракты с двумя хоккеистами, информирует официальный сайт московской команды. Защитник Клас Дальбек поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, защитник Артём Блажиевский отыграет в команде ещё три года.



В чемпионском сезоне-2018/19 Клас провёл за ЦСКА 55 встреч в регулярном чемпионате, набрав 11 (2+9) очков при показателе полезности "+24" и 22 минутах штрафного времени. В Кубке Гагарина Дальбек провёл 20 матчей, заработав 2 (0+2) балла. 25-летний Блажиевский в регулярке отыграл 47 матчей, записав в актив 12 (2+10) баллов при показателе полезности "+23" и 12 минутах штрафного времени. В 16 играх плей-офф защитник отметился одной результативной передачей.

Кубок Гагарина нашёл обладателя. Плюсы и минусы финала ЦСКА – «Авангард» Чемпионат КХЛ завершён, настало время подводить итоги.