«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным на два сезона

Хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашение с Егором Авериным на два года, информирует официальный сайт ярославской команды.



29-летний хоккеист выступает в составе ярославской команды с 2012 года. Всего за это время он провёл 359 матчей, набрал 175 (86+89) очков и является самым результативным игроком «Локомотива» в КХЛ наряду с Даниилом Апальковым (73+102).



В прошедшем сезоне на счету нападающего 26 (13+13) баллов за результативность в 57 матчах «гладкого» чемпионата. В плей-офф он выходил на лёд в 8 играх, отметившись 2 голами.



Аверин в сезонах-2013/14 и 2016/17 становился бронзовым призёром чемпионата России и КХЛ. На протяжении нескольких лет выполняет функции альтернативного капитана команды.

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